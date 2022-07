Jako z filmu o Vietnamu, jeden vrtulník za druhým, popisuje zásah starosta

Kolem stovky lidí se muselo evakuovat z obce Vysoká Lípa, která je v dosahu již čtyři dny trvajícího požáru v národním parku České Švýcarsko.

Evakuovaní odjeli k příbuzným a rodinám a někteří jsou v penzionech.

„Všichni mají samozřejmě strach, já mám taky strach. Včera to bylo hodně nepříjemné, když to člověk viděl na obloze. Když foukne, tak to je prostě rychlé, strašně rychlé,“ popisuje situaci Marek Kny, starosta Jetřichovic, pod něž Vysoká Lípa spadá.

Máte za sebou jednání krizového štábu, jaké jsou ty nejaktuálnější informace?

Drobná ložiska jsou v Hřensku, ložisko je také v soutěskách, ale všechno je pod kontrolou. Jedno ložisko je také asi kilometr od Vysoké Lípy, což bylo důvodem včerejší evakuace. I tam jsou ta ložiska pod kontrolou.

Je tady 500 hasičů, 6 vrtulníků, jsou tady polské vrtulníky. V Hřensku mi to připomíná filmy z Vietnamu, létají tam vrtulníky nad hlavou jeden za druhým.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Starosta obce Jetřichovice Marek Kny.

Kolik lidí z Vysoké Lípy se muselo evakuovat a kde jsou?

Jde zhruba o 100 lidí. Odjeli k rodinám, příbuzným, dokonce jsou tady někde i v penzionech u známých, takže je o ně postaráno. Není tu nikdo, kdo by zůstal na chodníku.

Jak evakuovaní snášejí tuto krizovou situaci?

Musím je hrozně pochválit. Není tady žádný zmatek, žádná panika. Lidé jsou disciplinovaní. Snažíme se informace hned posílat mezi lidi. Říkalo se, že na Mezné shořelo 10 baráků nebo že je mrtvý hasič, ale nic z toho se nepotvrdilo a hned jsme lidem řekli, jak to bylo, aby nepanikařili.

Překvapilo mě, že tu nejsou žádné tahanice nebo hádky. Všichni mají samozřejmě strach, já mám taky strach. Včera to bylo hodně nepříjemné, když to člověk viděl na obloze. Když foukne, tak to je prostě rychlé, strašně rychlé.

Začínají se ozývat někteří majitelé nemovitostí s kritikou vedení národního parku České Švýcarsko. Je podle vás oprávněná?

Já už to osobně kritizuji tři roky, způsob kácení, jak ten les vypadá. Příští týden máme schůzku se všemi dotčenými i s ředitelem. Budeme řešit, jak se vyvarovat toho, aby se takové věci stávaly v masivní měřítku. My jsme zvyklí každý rok na tři nebo čtyři požáry úplně běžně, ale toto jsme tady ještě neměli. Já se budu ptát, jestli to není právě z toho důvodu, jak to vedení parku v lese dělalo.

Zvažujete vy nebo třeba ve spolupráci i s dalšími starosty nějakou žalobu, případně nějakou finanční kompenzaci?