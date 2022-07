Některé cenné budovy lehly popelem, říká šéf národního parku

Hořící České Švýcarsko zažívá jedny z nejtěžších dní ve své historii. „Mluvíme teď o zasažených kilometrech čtverečních ploch,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy ředitel národního parku Pavel Benda.

Podle prvních zpráv shořely i některé turistické stavby. Dosud není známo, v jakém stavu je Sokolí hnízdo a Pravčická brána.

„Dnes se provede rekognoskační let - pokud počasí dovolí. Podíváme se na rozsah toho požáru a pokud možno i na okolí Pravčické brány,“ dodává Benda.

Požár zasáhl velkou část parku. Bohužel se začínají objevovat zprávy, že jsou zničené některé cenné dřevěné stavby. Můžete to potvrdit?

Největší katastrofa byla v osadě Mezná, která patří pod Hřensko. Tam přímo shořely tři objekty. Pak se to dotklo staveb, které slouží turistickému ruchu, třeba objektů přímo v soutěskách. Tamní dřevěná restaurace údajně celá lehla popelem. Byly tam i tlakové lahve, které měly vybuchovat, ale zatím to nejsme schopní ověřit, protože na to území se v téhle chvíli nedostaneme.

A jak to vypadá s výletním zámkem Sokolí hnízdo vedle Pravčické brány?

Zatím informace nemáme, protože dým je tak velký, že tam není vidět ani z helikoptéry. Dneska se na krizovém štábu řešilo, že se provede rekognoskační let - pokud počasí dovolí. Podíváme se na rozsah toho požáru a pokud možno i na okolí Pravčické brány.

Jak tato přírodní pohroma ovlivní turismus?

Aktuálně je to samozřejmě pro turismus pohroma. Národní park je od dnešního dne zavřený. Samozřejmě to má velký vliv na podnikání v regionu. Hned, jak to bude možné, zase park otevřeme. Musím však říct, že to asi bude postupně.

Jak hasiči dostanou požár pod kontrolu, okamžitě projdeme turistické stezky a zjistíme stav. Třeba jestli je potřeba kácet nějaké nestabilní stromy, což mohou být poměrně náročné práce. Žárem také mohlo dojít k poškození stability některých skalních stěn. Někde postačí menší zásah, jinde to bude složitější.

Řekl jste, že park je ode dneška zavřený. Platí to i pro oblasti, které doposud oheň nezasáhl?

Ano, platí, protože požár se pořád posunuje východním směrem. Z preventivních důvodů je to uzavřené. Jestli se to podaří zastavit, tak bychom některé části po dohodě s Ústeckým krajem otevřeli.

Mluvil jste o poničené infrastruktuře. Je podle vás reálné, že se ještě letos turisti vrátí na Pravčickou bránu nebo do soutěsek, nebo je vzhledem k poškození po sezoně?

V tuto chvíli nejsem schopen říci. Opravdu neznáme aktuální stav. Pokud to bude možné, tak stezku na Pravčickou bránu ještě letos otevřeme. U soutěsek také nevím, ale budeme se snažit, aby alespoň část přístupná byla.

Dovolte osobnější otázku. Jak je to teď pro vás složitá situace, ocitlo se někdy vůbec České Švýcarsko v tak těžkých chvílích?

Pro mě je to opravdu velmi těžké. Nejvíc mě trápí, že oheň zasáhl obydlené oblasti. Jsou tam veliké emoce. Když někomu shoří dům nebo se musí narychlo sbalit, lidé jsou ve velikém stresu. Samozřejmě je výjimečný i rozsah požáru. Už se nebavíme o nějakých hektarech, ale o kilometrech čtverečních. Alespoň bude vidět, jak to dopadá, když nějaký s dovolením pitomec někde udělá oheň.

Máte nějaké indicie, že požár vznikl takto?

Říkám to na na základě dlouholeté zkušenosti, protože naprostá většina požárů, které jsme tady měli, vznikla tak, že si prostě někdo udělal ohýnek, špatně ho uhasil, a ten se znovu rozhořel. Přirozenou příčinou může být blesk, ale to je výjimečné a v této době jsme tady žádnou bouřku neměli. Několik měsíců tady v podstatě nepršelo.

Takže jste přesvědčený, že za to může nedbalost lidí?

Ano. Bylo to v Malinovém dole poblíž Hřenska. Požár se začal šířit z poměrně odlehlého místa, které využívají černí nocležníci. Udělají si tam nějaký piknik, oheň a druhý den odejdou. Když jsme se na to dívali vylučovací metodou, jiná příčina prostě není možná. I když je rozdělávání ohně v národním parku zakázané, stejně to lidé poruší, protože je to přece romantické.

Podle některých starostů či starousedlíků se dalo rozsahu pohromy zabránit větším odklízením suchého kůrovcového dřeva. Co říkáte na tuto kritiku?

Kritika mě mrzí. Místní starostové samozřejmě vědí, co je tady za terén. Jsou tu velmi prudké svahy, dobře hořlavá hrabanka, hluboká údolí. I z těchto důvodů je tady vyhlášený národní park. Kůrovcové dřevo není technicky možné z většiny lokalit dostat ven.

Zrovna v okolí Hřenska jsme i tak dělali zásahů spoustu. Třeba po obou stranách státní silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou byly stromy odtěženy. V letech 2018 a 2019 se tady dělal velký zásah proti kůrovci. Z velkých ploch bylo dříví odvezeno, ale i za to jsme byli kritizováni. Klíčové pro šíření požáru jsou místní a klimatické podmínky. Některé lokality lze hasit jen za pomoci horolezecké techniky.

Nicméně tlak, aby se něco podobného neopakovalo, bude teď na správu parku ještě vyšší. Máte už v plánu nějaká nová opatření?

Zazněl návrh zvenku, že by tady mělo být víc vodních nádrží. Ale jsme v pískovcové oblasti a místa na zakládání větších vodních ploch moc nejsou. A neumožňuje to ani reliéf. Kde bylo historicky ozkoušeno, že nějaké rybníčky fungovaly, tak jsme je jako správa opravili.

Hovořili jsme o tom, že by bylo možné udělat na některých místech, kde to terén dovolí, na cestách výhybny. Aby se hasičská auta mohla vyhnout. Kvůli úzkým silnicím se někde komplikoval zásah. Jenže jak říkám, jsou tady většinou velmi úzká údolí. Kde to půjde, komunikace rozšíříme.

Hejtmanství vyhlásilo zákaz vstupu do lesů pro celý Ústecký kraj. To by asi znamenalo velký problém pro turismus v celém regionu?

Platí to ode dneška, ale zatím jsem neměl možnost podívat se, jakým způsobem to bylo vyhlášeno. Asi by bylo vhodné, aby na území mimo národní park, kde jsou turistické značky, lidé mohli chodit. Samozřejmě je vhodné, aby byl volný pohyb po lesích omezen. Doufám, že to nařízení bude znít tak, že po těch turistických stezkách mimo národní park je možno chodit.

Jak rychle se příroda a místní s tragédií vyrovnají?