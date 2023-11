Jakýkoliv let přes Alpy je velmi rizikový, říká pilot k pádu letadla s Čechy

Z příbramského letiště do Chorvatska v sobotu nedoletěli čtyři Češi. Zemřeli při havárii v Alpách. Příčinu havárie nyní vyšetřují rakouské i české úřady. Podle informací, které jsou zatím k tragédii dostupné, se mělo jednat o sdílený let – tedy že se účastníci podělili o náklady na cestu.

Zvolená trasa byla podle odborníků, kteří se k případu v médiích vyjadřovali, vzhledem k typu letadla riskantní. Roli při havárii mohlo sehrát i počasí.

„Nikdy bychom neprováděli lety za mizerného počasí, kde hrozí špatná viditelnost, námraza, a do destinací, kde vede cesta přes vysoké hory,“ říká pilot Michal Monoszon, který má se sdílenými lety zkušenosti.

Do souvislosti s tragickým letem se dává inzerát, který pravděpodobně účast v tomto letu nabízel. Píše se v něm, že zájemci by sami letadlo aspoň část letu řídili. Jak toto probíhá?

Řízení těchto typů letadel je zdvojené. Prakticky tak je možné, aby pilotoval buďto velící pilot, který sedí nalevo, nebo člověk, který sedí vpravo. Mají k dispozici stejné ovládací prvky. Nicméně pilot vlevo je velící, právně nese veškerou zodpovědnost, i za pilota vpravo.

Já inzerát pochopil tak, že první část letu provede velící pilot. Po přistání a natankování se vystřídají a velícím pilotem bude někdo jiný. To je možné, samozřejmě musí jít o pilota s licencí, vyškoleného na ten typ letadla. Nedovedu si představit, že by pilot svěřil řízení nepilotovi, to může jen pilot s platnou kvalifikací instruktora.

Vy osobně byste se připojil k takovému letu, který inzerát nabízel?

Na to nechci s ohledem na pozůstalé reagovat. Především bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast. Je to tragédie. Bohužel se takové věci stávají. Chci ale podotknout, že i tak je letecká doprava, ať už velká, nebo ta naše obecná, jedním z nejbezpečnějších způsobů dopravy a zábavy. Tady se to nepovedlo.

Je potřeba se z toho poučit. Všem pilotům přeji stejný počet startů jako přistání, rozum do hrsti a aby se nepouštěli do nebezpečných situací. Lepší filozofovat na zemi než se modlit ve vzduchu.

Je možné zlepšit postupy tak, aby k podobným nehodám nedocházelo?

Neznáme výsledky šetření. Zatím známe jen domněnky. Jednoduché poučení je, pokud se můžete riziku vyhnout nebo jej minimalizovat, udělejte tak. Je dobré mít po ruce autoritu, která vám, když má pochyby, letadlo jednoduše nepůjčí. Nedovedu si představit postup, který by dokázal zabránit lidské chybě. To bohužel nejde, kdyby to šlo, neměli bychom nehody ani na silnicích.

Jaké musí pilot splnit podmínky, aby mohl pilotovat letadlo a mít na palubě další pasažéry?

Základem je mít licenci PPL – Private Pilot Licence. Ta umožňuje soukromým osobám působit jako velící pilot v letadle s určitými omezeními. Může si následně doplnit kvalifikaci na létání v noci, podle přístrojů a podobně. Aby licenci člověk získal, musí projít výcvikem, to je minimálně 45 letových hodin, složit zkoušku z teorie i praxe.

PPL pilot nesmí létat za úplatu. Nesmí jít do zisku. Výjimkou je, pokud má kvalifikaci instruktora.

Takže teoreticky může mít nalétáno jen několik desítek hodin letů?

Licence znamená, že pilot může řídit letadlo. O úrovni pilota to nevypovídá víc než to, že má oprávnění. Je to jak s řidičákem. Je rozdíl mezi řidičem, který jezdí 30 let, a tím, který za poslední dva roky boural osmkrát.

Pilot může mít nalétaných 50 hodin, ale může to být i velmi zkušený instruktor s 10, 15 tisíci hodin.

Co musí pilot zařídit před samotným letem?

Velící pilot má absolutní zodpovědnost za bezpečné provedení letu. Měl by provést předletovou přípravu, ta obsahuje přípravu navigační, počasí, veškeré postupy jak na trati, tak na letišti určení. Musí znát perfektně stav letounu. Pak dojde k rozhodnutí o provedení letu. Je to jeho kompletní zodpovědnost.

Vy působíte v projektu Fér Éro, který umožňuje pilotům sdílené lety nabízet. Jaké podmínky a rizika pro sdílené lety platí a jak s nimi piloti nakládají?

U létání obecně se snažíme rizikům vyhnout. Pilot vyškolený na PPL u nás je schopen správně vyhodnotit svůj stav, počasí, prostory a tak dále. Všechny naše piloty osobně známe. Prošli schválením našeho vedoucího výcviku. Ten nepustí do letadla někoho, kým si není naprosto jistý.

Dál bychom nikdy neprováděli lety za mizerného počasí, kde hrozí špatná viditelnost, námraza, a do destinací, kde vede cesta přes vysoké hory. Nabízíme například let do Salcburku, ale žádný z našich pilotů by se tam ve špatném počasí nevypravil. A i kdyby ano, instruktor na letišti by ho do letadla ani nepustil.

Náš princip je, že létáme pro zábavu, ne dopravně. Systém je výhodný pro pilota i zákazníka, kteří si náklady na let rozdělí. Pilot získá hodiny, zákazník se proletí. Nedochází tak k jakémukoliv zisku, přidané hodnotě. Nejde tu o byznys, je to zábava.

Letadla se tedy půjčují, nebo je vlastní piloti?

Piloti letadla vlastnit mohou, je to ale velmi drahé. Jde spíše o výjimku, zpravidla si letadla půjčujeme. Osobně to vnímám jako dobrou pojistku, aby člověk i v pomatení smyslů měl autoritu, která mu let zatrhne. Pilot má ale veškerou zodpovědnost, která je obrovská. Podle toho by měl s odpovědností zacházet.

Letadlo havarovalo nad Alpami, v čem jsou lety přes Alpy rizikové?

Jakýkoliv let přes Alpy je velmi rizikový, i při krásném počasí v létě je na místě velká ostražitost. Zejména proto, že u jednomotorových, vrtulových letounů hrozí třeba vysazení motoru. Pilot je na takový případ samozřejmě školen, aby nouzově přistál. Ale ve chvíli, kdy jde o kopcovitý, zalesněný terén, tak je to velmi složité a nebezpečné.

Druhá věc je nevyzpytatelnost počasí. Hory ční vysoko, a hrozí tak nejen v zimě námraza, ale i střihy větru (změny rychlosti a/nebo směru větru na relativně krátké vzdálenosti v atmosféře, pozn. red.) a větrné poryvy, které se tvoří na závětrné straně hor. Počasí v Alpách je obecně nevyzpytatelné a rychle se mění.

Kolik sdílených letů ročně vzlétne?

To nedokážu odhadnout. Známe počet našich letů, které dopadly vždy výborně. Byl bych rád, aby tento ojedinělý případ nesnížil důvěru ve sdílené lety. Pořád je to záležitost pouze konkrétního letu. Jsem přesvědčený o tom, že takový let by se u nás nekonal, nikoho by ani nenapadl.