Nejsem Vlk z Wall Street, odmítá český rapper, kterého chce brazilská policie

Brazilská policie žádá Česko o vydání českého občana Daniela Joãoa, který se proslavil jako účastník reality show Vyvolení a rapper s přezdívkou Pluto. Podle vyšetřovatelů João spolu s dalším Čechem – Davidem Soukupem – založil zločineckou skupinu, která z kanceláří v Lisabonu obírala o peníze důvěřivce v Brazílii.

Svoje tvrzení brazilští vyšetřovatelé dokazují i s pomocí fotografií a videí, které poskytli redakci Seznam Zpráv. Daniel João je na nich zachycen v kanceláři lisabonské společnosti a na večírku, kde mluví k zaměstnancům. On sám ale v rozhovoru pro Seznam Zprávy popírá, že by se dopustil čehokoliv špatného.

Kdy se na vás obrátila policie kvůli žádosti o vydání do Brazílie?

To je vtipné… Ne, to já sám jsem šel přece navštívit policii. To už je dávno.

Kdy to bylo? A proč?

No kvůli tomu zatykači.

Jak jste se o něm dozvěděl?

Od známých.

Čili vy jste kontaktoval českou policii. A co se dělo dál?

Normálně, nic se neděje. Oni to prověřili, vyslechli mě. A nic moc se neděje.

Co se tedy dělo v té firmě? Brazilská policie to popisuje tak, že šlo o podvodný způsob, jak vylákat z Brazilců peníze na fiktivní investice.

V té firmě se nedělo nic zvláštního, spíš jde o úplně jiný příběh. Já jsem OSVČ, jsem najímaný už léta různými firmami, ať už v České republice, nebo zahraniční. A dělám normální školení: komunikace, prodej, motivace a tak dál, to je víceméně část mého života.

Jakou pozici máte ve firmě Pineal Marketing, v níž dle brazilské policie mělo k podvodům docházet?

Já jsem byl prostě objednaný nějakou firmou na nějakou práci. Chci mluvit jenom o sobě, nepovažuju za vhodné, abych říkal jakákoliv jména lidí, firem, parťáků a tak podobně. Prostě jsem sám šel na policii říct, že se tady dějí nějaké nesmysly a že nikam neutíkám.

Ale spíš jde o to, že Brazílie, a vůbec jižní Amerika, je nejzkorumpovanější kontinent na světě a že se tam dějí různé úlety. A tak jednou do jedné firmy vleze „týpek“, jehož kriminální rejstřík má úplně všechno kromě vraždy. Ten „týpek“ tam vlétl s tím, že chce 30 tisíc nebo nevím kolik desítek tisíc eur, jinak že začne říkat věci a že to nebude příjemné. Byla na něho zavolaná policie, poslali ho k šípku.

No a protože to je Brazilec a v Brazílii věci fungují jinak, tak stačilo mít nějaké známé novináře a vytvořil si nějaký svůj příběh, naprosto vymyšlený. Brazílie je policejní stát, je tam korupce a policejní kroky nemají nic společného s tím, jak funguje Evropská unie.

Vy v té firmě nemáte žádnou pozici vlastníka, jednatele nebo třeba zakladatele?

Ne, já jsem OSVČ, jsem najímaný různými firmami, dělám prostě školitele.

Vyšetřovatelé tvrdí, že mateřská firma této společnosti sídlí v brněnské AZ Tower. O jakou firmu se jedná?

V té budově sídlí hodně firem, nevím o tomhle propojení. A jak říkám, ten příběh je neskutečná historka.

Policie zveřejnila video, na kterém zaměstnanci společnosti napodobují scénu z filmu Vlk z Wall Street. Proč jste to dělali?

Já jsem tohle viděl v různých firmách. Tehdy to bylo OVB, že? Nevím, z jaké firmy je to video. Vím, že vyšly nějaké články, vím, že vyšla nějaká videa, ale tady to propojení s Vlkem a že já jsem Vlk z Wall Street, no to je mazec.

Nejsem „týpek“, který vyhledává a čte si o sobě a chodí do komentářů a do diskuzí. Já řeším jenom sebe. Když jsem o sobě slyšel, že utíkám z jednoho státu do druhého, tak jsem se šel na policii zeptat, co se děje.

Jak to tedy bylo s vaší cestou z Portugalska do Rakouska a do Česka?

Já si rád zalyžuju, normálně cestuju, mám projeté některé státy. Teď jsem zrovna byl normálně v Rakousku si zalyžovat.

Proč jste se odtamtud nevrátil zpátky do Portugalska, ale do Česka?

Já mám trvalé bydliště a rodinu v České republice.

Četl jsem v rozhovoru z loňského roku, že žijete v Lisabonu.

Tam jsem měl práci, nějakou dobu jsem tam pobýval. Spíš jsem pobýval tak střídavě v Lisabonu, České republice a ještě jiných městech v Portugalsku, nejenom v Lisabonu. Takže tam jsem teď posledních pár let létal. Ale všechno mám jinak v České republice.

Teď nicméně asi Českou republiku nemůžete opustit…

Ani nechci, nemám to v plánu. Teď jsem dlouho létal a byl jsem daleko od svých dětí, takže teď mám v plánu být se svými dětmi. Kdybych chtěl, tak můžu opustit republiku, nikdo mě nevězní, ale asi to nemám teď v plánu, nejbližší týdny určitě ne.

Jste v kontaktu s Davidem Soukupem?

Ne, ne.

Ale znáte se, je to tak?

Ano, znám toho člověka, znám.

Můžete dát za jeho podnikání ruku do ohně?