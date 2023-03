Brněnský Vlk z Wall Street. Brazilská policie žádá o vydání českého rappera

Brazilští policisté ve spolupráci s Interpolem zatýkali členy skupiny v Lisabonu, protože právě odtud pachatelé volali svým obětem v Brazílii. Do české republiky ale jejich pravomoc nesahá. Jak redakci potvrdil mluvčí Moravčík, česká policie nemá v tuto chvíli důvod Soukupa ani Joãa stíhat, protože neeviduje žádný trestný čin, kterého by se na území České republiky dopustili.

O vydání do zahraničí rozhodují české soudy a Ministerstvo spravedlnosti. Česká republika nemá s Brazílií podepsanou smlouvu o vydávání osob k trestnímu stíhání. Přesto může Brazílie o vydání požádat, a to na základě takzvaného ujištění o vzájemnosti. Jde o závazek, že v podobném případu by druhý stát postupoval stejně.

„Davida Soukupa zadrželi v Německu, kde čeká na vydání do Brazílie. Daniel João utekl do Rakouska a následně do České republiky. Interpol vůči němu vydal varování červeného, tedy nejvyššího stupně. Už jsme poslali žádost o vydání, ale protože Daniel má české občanství, je možné, že ho české úřady nevydají do brazilského vězení,“ popsali pro Seznam Zprávy policisté z brazilské Civil Police of Distrito Federal.