„Jsme naprosto zahlcení.“ O předčasné důchody je obří zájem

Poradkyně Eva Nešverová už dokonce na svých webových stránkách zveřejnila, že nepřijímá nové zakázky. „Zájem je úplně strašný. Mám stop stav až do října, protože to se nedá,“ hlásí do telefonu.

Přísnější pravidla pro předčasné důchody prošla na konci července Poslaneckou sněmovnou. Během léta by je měl ještě schválit Senát. Od září by pak měla začít platit.

Řada šedesátníků se tak snaží odejít do předčasného důchodu ještě za výhodnějších podmínek. Dokládají to i data České správy sociálního zabezpečení. Zatímco v červenci 2021 žádalo o odchod 2152 lidí, o rok později ve stejný měsíc 2160 lidí, tak letos je zájem téměř pětinásobný – 9759 šedesátníků.

Podle dat České správy sociálního zabezpečení stejný „trik“ začali používat lidé i letos, aby si zafixovali výhodnější podmínky odchodu do předčasného důchodu. Zatímco v lednu formulář na správy poslalo 147 lidí, tak od května do července jejich počet exponenciálně roste. V červenci jich přišlo 8977.

„Výhodnost se ale vztahuje na lidi, kteří chtějí do předčasného důchodu a nechtějí odcházet za budoucích podmínek,“ podotýká odborník a snaží se to vysvětlit na konkrétním příkladě.

„Vezměme si, že jdete do předčasného důchodu o tři roky dříve. Krácení za tři roky je v současné době kolem 14,4 procenta. A když půjdete za nových podmínek, tak je to 18 procent výpočtového základu. Rozdíl kolem čtyř procent,“ říká expert a doplňuje, že výpočtový základ se většinou pohybuje kolem 30 tisíc korun.

Důchodová poradkyně Helena Bauerová pak vysvětluje, že výhodné je to skutečně jen pro lidi, kteří chtějí odejít do předčasného důchodu. „Ale kdo o tom neuvažuje, tak ať to nedělá a nežádá, protože se mu to nevyplatí.“