Do zvolení Ševčíka děkanem se ostře pustili spolužáci Jana Palacha

„Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. Proto teď nemůžeme mlčet.“ Odkazem na poslední větu Jana Palacha, která se dochovala na audio záznamu z nemocnice, zakončila svůj otevřený dopis (viz obrázek níže) skupina patnácti bývalých studentů VŠE.

Rozhodli se spojit svůj hlas, aby vyjádřili nesouhlas se zvolením Miroslava Ševčíka děkanem Národohospodářské fakulty. Tedy podle nich člověka, který „opakovaně zlehčuje nebezpečnost Putinova režimu v Rusku“.

„Nezpochybňujeme způsob volby, svobodu slova a akademické svobody,“ uvádějí. Nicméně chtějí vyjádřit nesouhlas. „To je jediné, co můžeme dělat. Nemůžeme zajistit novou volbu ani jeho odvolání,“ uvedl pro Seznam Zprávy Štěpán Bittner, iniciátor dopisu.

„Byli jsme hrdí na to, jakou školu jsme studovali, a to, co se tam děje teď, nám jedno není. Nechceme, aby to bylo jako za Husáka, že se všichni budou bát ozvat. Nechceme, aby si dnes mladí museli procházet tím, čím tehdy my,“ uvádí Bittner, proč se skupina dnes zhruba 75letých absolventů rozhodla zaslat otevřený dopis. O to spíš, že se řadí mezi kamarády či spolužáky Jana Palacha.

Jan Palach na VŠE Nedostal se na Filosofickou fakultu (1966), přestože udělal přijímací zkoušky, kvůli svému živnostenskému původu

1966–1968 studoval na VŠE obor Ekonomika zemědělství

V létě 1967 odjel na studentskou brigádu do Kazašské SSR

Na jaře 1968 pomáhal na VŠE zakládat Akademickou radu studentů

Ten samý rok zopakoval svůj pokus a dostal se na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy

Současný rektor VŠE Petr Dvořák, kterému funkční období začalo 1. dubna 2022, na dopis zareagoval žádostí o osobní schůzku. „Vzhledem k tomu, že si studentů z období roku 1968 za jejich odvážné postoje velmi váží, chce si s nimi o aktuálním dění podrobně podiskutovat, proto je pozval na osobní setkání a věří, že toto pozvání přijmou,“ uvedla mluvčí VŠE Martina Mlynářová.

Miroslav Ševčík se ke kritice obsažené v otevřeném dopise odmítl na dotaz Seznam Zpráv vyjádřit.

My bychom rozhodně reagovali bouřlivěji a hlasitěji. Eduard Major

Bittner uvedl, že jmenování Ševčíka jejich skupinu hrozně naštvalo, protože učitel na jeho úrovni by si neměl dovolit takové vyjadřování. „Nepřijde nám normální, že tam všichni mlčí. My jsme sice staří, ale není nám to jedno. Máme vztek, ale unáhleně nejednáme,“ uvedl za skupinu absolventů VŠE z období pražského jara 1968.

Foto: Štěpán Bitter, Seznam Zprávy Znění otevřeného dopisu

Překvapila mě vlažná reakce studentů

Obdobně hovoří i další absolvent Eduard Major. „Nevím, jestli se s tím dá něco dělat, ale snad si to všichni uvědomí. My jsme prostě chtěli za nás, za študáky, vyjádřit svoje rozhořčení nad celou tou situací,“ komentuje dopis pro Seznam Zprávy.

Major se obává, že Ševčíkova volba pošpiní dobré jméno školy, která ho doteď měla. „Teď se docela stydím, že jsem tuhle školu a Národohospodářskou fakultu absolvoval i já a mrzí mě, jak to s ní teď bude. Připomíná mi to Putina s Medveděvem, jak se tam teď Ševčík zase vrátil,“ dodává. „Překvapilo mě, že na jeho volbu reagují studenti dost vlažně. My bychom rozhodně reagovali bouřlivěji a hlasitěji, kdyby bylo na nás.“

Další z podepsaných, Jiří Mejstřík, zdůrazňuje to, že své politické názory by měl jít Ševčík propagovat jinam než na půdu školy. „Děkan je reprezentant vícenázorového spektra, není reprezentant nějakého ostře vymezeného názoru. Ten ať se dělá na jiné než akademické půdě,“ uvedl.

„Měl by být nositelem určité rovnováhy názorů na fakultě, ne sám reprezentovat určitý hraniční názor, který může zastávat. Jestli tento názor chce pan Ševčík prosazovat, tak ať se dá do politiky. Ať se stane stranickým vůdcem třeba Trikolory nebo jiné strany. A tam si může svůj názor samozřejmě prosazovat a může získávat příznivce. On je ale v pozici, kde je placen, s prominutím, za veřejné peníze, a tak má reprezentovat pluralitu názorů a ne být reprezentantem určitého individuálního názoru,“ dodává Jiří Mejstřík.