Sirupy pro děti stále chybí. Lékárníky Válek zase rozčílil

„Vzal bych si ještě jeden penicilin,“ úkoluje lékárnici starší muž, který by si rád koupil i antibiotikum, protože ví, že se dá těžko sehnat.

„Nedostáváme, co máme,“ stěžuje si Eva Koukalová, která vede jedinou lékárnu v Odoleně Vodě. „Jako malé lékárny jsme znevýhodněné, protože nemůžeme objednat od všech distributorů. Přišla nám tak jen dvě balení sirupů,“ vadí jí nerovnoměrné postavení oproti řetězcům.

Je to přitom sotva měsíc, co lékárníkům s Ministerstvem zdravotnictví došla trpělivost. V Příbrami dokonce jedna odkazovala pacienty, aby se stížnostmi na léky, ke kterým se nemohou dostat, volali na ministerstvo a Úřad vlády.

To si ale lékárníci vykládají jako další políček, který jen zvyšuje tlak v konkurenčním boji. „Bereme to jako likvidaci malých lékáren,“ zlobí se Koukalová.

„Postup jsme si vyhodnotili jako neetický. Sbíráme materiály a zvažujeme, jestli podnět podáme,“ potvrdil Hampel, co už dříve napsal na sociální síť X.

Nezávislé lékárny se totiž cítí pod stále větším tlakem od velké konkurence. V malých obcích jsou ale pro část lidí jedinou možností, jak se snadno dostat ke svému léku. Pokud by skončila třeba ta v Libčicích, místo pár desítek metrů by to od praktika měli zdejší pacienti pro léky přes deset kilometrů.