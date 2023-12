Kdo nemá aspoň 20 dětí, má smůlu. Na dotaci nově nedosáhne

Aby i nejmenší kluby, kde sportují děti, měly nějakou jistotu financování, vznikl dotační program Můj klub. Díky tomu mohli třeba fotbalisti na vesnici koupit dětem míče, plavci zvládli dát aspoň nějakou odměnu trenérům a judisté poplatili cestovné na větší turnaj. To teď ale pro ty nejmenší spolky končí.

„Začal jsem zpracovávat žádost stejně jako každý rok, a tak jsem nezkoumal podrobně všechny podmínky. Ale najednou mě formulář nepustil dál. Tak jsem hledal, co dělám špatně, až jsem úplně dole našel malou hlášku, že nemůžeme žádat, protože nemáme 20 dětí,“ popisuje člen výboru fotbalového klubu z Valdic na Jičínku Martin Hlava, jak přišel na novou omezující podmínku.

Nebyl rozhodně jediný, koho nová podmínka v letošní výzvě překvapila. Fakticky to znamená konec podpory pro nejmenší kluby na vesnicích, které dají dohromady třeba jen jedno mužstvo dětí, a tak se rozhodně ani ke 20 nedostanou.

„Přijde mi to divné, nevím, pro koho to tedy má být,“ diví se dotačním podmínkám Hlava.

„Je to docela citelný zásah do chodu klubu,“ říká předseda klubu Miloš Vrána.

„Kdyby to řekli s předstihem, byli bychom schopní se na to připravit, takhle to ale nejde. Někde tak peníze budeme muset oželet. Na závody samozřejmě jezdit budeme, startovné, ubytování a rozhodčí zaplatit musíme. Nebudeme tak moct dětem pořídit lepší vybavení,“ dodává Vrána.