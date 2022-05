Kluby žádají o peníze na energie, ale pomoct musí Stanjura, tvrdí Neusser

To se zdaleka netýká jen malých klubů. TJ Bohemians Praha už byla například nucena prodat sportovní halu na pražském Hagiboru, protože neunesla rostoucí výdaje na její provoz. „Už to bylo neudržitelné. Jenom náklady na elektřinu se zvedly oproti loňskému roku o 76 procent,“ popisuje generální sekretář TJ Bohemians Praha Richard Šach. Detailně jsme o problémech klubů psali z de.

Jedná se však znovu o jednorázovou dotační výzvu, tedy o jakousi záplatu na děravém systému financování sportu. Neusser například upozornil, že jeho agentura neví, s jakým rozpočtem bude v příštím roce hospodařit. Loni to bylo bezmála sedm miliard korun, na letošek jí minulá vláda nejprve přidělila 5,9 miliardy, po úpravě současného kabinetu je to nakonec 4,6 miliardy korun.

Podle Koncepce Sport 2025 přijaté vládou v roce 2016 by přitom stát měl do sportu investovat mnohem více peněz. Původně měly výdaje vystoupat od roku 2016 až na jedno procento státního rozpočtu v roce 2025. To by dnes dělalo asi 18 miliard korun.