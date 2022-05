Devět velkých talentů českého sportu. Tato jména si zapamatujte

V uplynulých dnech jsme na stránkách Seznam Zpráv představili devět talentů českého sportu , devět sportovců, kteří by nám, možná už brzy, mohli dělat velkou radost. Mají potenciál prosadit se ve své disciplíně do světové špičky a bojovat o ty úplně nejvyšší sportovní mety.

Tak trochu skrytý očím českých fotbalových fandů vyrůstá Lukáš Ambros. Na klubové úrovni totiž kreativní středopolař válí za německý Wolfsburg, kde už si vyzkoušel roli kapitána týmu do devatenácti let a před nedávnem dokonce začal trénovat s bundesligovým áčkem. Za Česko už má Ambros na svém kontě ostré zápasy za reprezentační devatenáctku, kde si ho trenér David Holoubek nemůže vynachválit a potvrzuje, že tento mladý fotbalista nejspíš nastartoval mimořádnou kariéru. Všechno nasvědčuje tomu, že Lukáši Ambrosovi bychom za pár let mohli tleskat, až nastoupí, podobně jak kdysi Nedvěd nebo Rosický, v některém z předních evropských fotbalových klubů.