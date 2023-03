Koalice debatuje o zrušení deváté třídy. Povinně by se chodilo na střední

Školské asociace a organizace jsou proti zrušení devátých tříd na základních školách. V podpoře povinného dvouletého studia na středních školách (SŠ) nejsou jednotné. Podle Jiřího Zajíčka, předsedy Unie CZESHA, která sdružuje asociace předškolní výchovy a asociace ZŠ a SŠ různého zaměření, by zrušení deváté třídy vedlo k redukci učiva v základním vzdělávání. Potřebná učební látka by se musela přesunout na SŠ.

Ředitel informačního centra o vzdělávání EDUin Miroslav Hřebecký míní, že zkrácení docházky na ZŠ by nevedlo ke zlepšení situace v českém školství. Prodloužení povinné docházky by ale uvítal. „Souhlasili bychom se zavedením povinné dvanáctileté docházky – jeden rok předškolního vzdělávání plus devět let na ZŠ plus dva roky povinné středoškolské docházky. Tento návrh prodloužení povinné školní docházky jde ruku v ruce s tím, jaké jsou aktuální světové trendy,“ řekl.