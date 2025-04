Komentář: Děti i dospělí potřebují hranice

Přitom v zahraničí, jak ukazuje mimo jiné sonda mezi odborníky, se v případě seriálu doporučuje právě kombinace obou přístupů: nenechat dítě ho zhlédnout, a zároveň mu vysvětlit proč (tzv. block-and-talk přístup). Připomeňme, že hrdiny Hry na oliheň jsou dospělí gambleři, zloději a dlužníci, kteří proti sobě soupeří v sérii dětských her, kde se za prohru platí životem.

Dívat se společně s dětmi na brutální psychologický thriller plný krve a násilí nedává smysl nikdy, ale za daných okolností už vůbec ne. Připadá mi to celé trochu jako návrat do 19. století. Tehdy se dětem nepřisuzovala žádná speciální práva a byly považovány jen za malou variantu dospělých.

Už pětileté děti tehdy pracovaly v továrnách na dvanáctihodinové směny. Rodiče byli ujišťováni, že dětská práce je součástí dětského „vzdělávání“. Slavný britský spisovatel Charles Dickens byl jedním z těchto dětí a v jeho knihách si dodnes můžeme tuto těžko představitelnou skutečnost přiblížit. Připomeňme ovšem, že například Florida v USA vrací dětskou práci do hry. Letos v březnu prolomila zákaz dětské práce na nočních šichtách , takže už čtrnáctileté děti budou místo spánku hákovat ve skladech a jinde.

Doba se však radikálně mění. Dnešní děti sice nepracují v továrnách ve dvanáctihodinových směnách, zato tráví hodiny dny a často i noci přikované k obrazovkám, a generují tak technologickým platformám a dalším firmám astronomické zisky. Algoritmy na způsob divokých mořských proudů zanášejí děti do končin, kde jsou zaplavovány nezdravým i návykovým obsahem, který ničí jejich dětskou duši i celkovou kondici. A my dospělí po nich chceme, aby to zvládly.