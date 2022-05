Komentář: Manželství pro všechny? Šance na rovnost Čechů jsou malé

Sněmovnu čeká zřejmě v červnu další pokus o projednání novely občanského zákoníku, která by zrovnoprávnila svazky stejnopohlavních párů, přesněji řečeno umožnila těmto párům vstupovat do manželství. Česko už je dnes součástí menšiny evropských zemí, v nichž to stále není možné. A to navzdory tomu, že jsme zemí sekularizovanou, z velké části ateistickou a v jiných hodnotových otázkách, jako je třeba umělé přerušení těhotenství, dosti liberální.