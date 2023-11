Koncert Eda Sheerana v Hradci je vyprodaný. Bleskem zmizelo i ubytování

Ed Sheeran, britský zpěvák a textař s irskými kořeny, jehož proslavila například píseň Shape of You, se po pěti letech vrátí do Česka.

„Budou zde i alternativy,“ říká Seznam Zprávám generální ředitel a spoluzakladatel festivalu Rock for People Michal Thomes. „Postavíme stany ve stylu kempového hotelu a návštěvníci můžou přijet do předem vybaveného stanu a přespat v něm,“ přibližuje.

Podle Thomese padl areál hradeckého letiště do oka přímo Sheeranovu týmu, který ho navrhl německému pořadateli koncertu. A ten kontaktoval zástupce Rock for People. „Určitě to vznikalo bez nějakého politického zadání, takže to opravdu můžu jednoznačně vyvrátit,“ říká.