Konečně se služba vyplatila, napsala policistka. Zapomenutou kabelku si vzala

Slovo si potom vzala policistka Čechová, která ‚zásahu‘ velela. Naskládala věci do igelitky a odešla na záchod. Plátěnou tašku si odnesl kynolog, jeho kolegové později u výslechu uvedli, že tašku zřejmě použil k výcviku psů. Čechová poté zamířila do místnosti dozorčí služby, kde podle svých slov celou igelitku i se vším, co bylo uvnitř, vyhodila do koše. Následně zamířila znovu na toaletu – během pěti minut už podruhé – a poté odešla z letištní haly.