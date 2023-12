Krach družstva invalidů může připravit o práci tisíce zdravotně postižených

Během podzimu přišlo o práci zhruba čtyři sta převážně zdravotně postižených zaměstnanců z družstva invalidů Myjómi. To samo na sebe podalo insolvenční návrh a skončilo v konkurzu.

„Půjčovala nám peníze. Tak to najednou dopadá na celý trh,“ shrnuje problém Petr Horký, který působil jako předseda představenstva družstva Myjómi.

„Neříkám, že si Myjómi vedlo skvěle, byli jsme na tom hůř. Kdyby přišla dotace, tak by to bylo ještě řešitelné,“ tvrdí předseda představenstva.

„Na každém Úřadu práce požadují jiné dokumenty, to pravda je, ale když to člověk dává každé čtvrtletí, tak už ví, co chtějí a jde o drobné změny. Nemůže se stát, že když dáte žádost včas a máte všechno splněné, že potom Úřad práce vyplatí pozdě,“ tvrdí Baudišová.