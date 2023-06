Nevidomé nutí vidět chyby. Řeší se podoba maturit pro lidi s postižením

Najděte v textu čtyři slova zapsaná s pravopisnou chybou. Běžné zadání úlohy v maturitních testech z češtiny z posledních let. Pro zrakově postiženého maturanta to spíš zní ale jako špatný vtip. Těžko najít slovo s chybou, když ho skoro nebo vůbec nevidíte. A čeština zase nedokáže pravopisné jevy zcela přenést do zvukové formy.

„Takové úlohy jsou v češtině, v angličtině i při přijímačkách. Asistentka mi musela celý text přečíst. Já se ho pokusil zapamatovat, pak jsem si udělal nějaký nástřel odpovědi, jak by odstavce mohly jít za sebou. Asistentka mi je pak přečetla znovu, já to opět opravil, a znovu jsem si to poslechl. Je to strašně zdlouhavé,“ popisuje Tietjen a pro vysvětlení dodává, že má atrofii očního nervu, což nelze řešit brýlemi. Zvládne se sice orientovat po městě, ostré vidění má ale velmi omezené nablízko i na dálku.