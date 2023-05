Rodiče nepřijatých deváťáků mají velkou šanci u soudu, upozorňuje právník

Právo na vzdělání přitom platí i pro střední školy. Co to ale znamená v situaci, kdy nemusí v některých krajích stačit kapacity?

Pokud by se dítě na střední školu nedostalo, je vůbec nějaká šance, že by se rodiče mohli o přijetí soudit?

Ano. Jiný případ by to byl v situaci, kdy by se dítě na střední školu dostalo, ale na jinou, než původně chtělo.

To také úplně neplatí. Školský zákon nám říká, že vzdělávání je mimo jiné založeno na zásadě zohledňování vzdělávací potřeby jednotlivce. Pokud ale potřebou konkrétního jednotlivce není vyučení automechanikem a daleko více by mu prospělo, kdyby se mohl vzdělávat všeobecně, nebo alespoň získat vzdělání s maturitou, je podle mě možné domáhat se toho, aby mu stát či kraj takové vzdělávání zajistily.

Stát sice školským zákonem přenesl zajišťování středního vzdělávání na kraje, ale také se nemůže úplně zbavit své odpovědnosti. Kdyby se například spor dostal až k Ústavnímu soudu, tak by se dalo tvrdit, že selhal, protože pravidla, která nastavil, neplodí místa na středních školách, která jsou nutná. Byť si myslím, že takový výklad by naději na úspěch příliš neměl.

To by musel soud také vyložit. Určitě to není poptávka. Pokud chci na gymnázium, nemám na přijetí právo automaticky. Ale také to není nulová možnost výběru. Pokud se žák s předpokladem pro vysokou školu dostane pouze ke studiu zakončenému výučním listem, tak bych řekl, že to jeho vzdělávací potřebě neodpovídá.