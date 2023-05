České školství ovládla spirála kurzů a zkoušek. Chudší ji nezvládají

Státní přijímací zkoušky mají obrovskou moc. Rozhodují o tom, na kterou střední školu se dítě dostane a komu se vzdělání s maturitou uzavře. Základní školy ale mají do dětí dostat podle schváleného kurikula klíčové kompetence, tedy například logické uvažování, schopnost všestranné komunikace nebo motivaci k celoživotnímu učení. Ne je připravovat na jeden konkrétní test, i když důležitý.

Na organizace nabízející přípravné kurzy se ale nelze dívat úkosem. Je to služba, kterou rodiče vyhledávají a dětem reálně pomáhá nejen zvládat test nebo stres během jeho vyplňování, ale doplnit si také mezery ve vzdělání.

Mohou přitom být stejně inteligentní, stejně motivováni, ale dítě s lepší podporou z domova se zkrátka prosadí lépe. „Systémový problém, který obecně souvisí s myšlenkou high-stakes testů (pozn. red., rozhodné testy, tedy například přijímací zkouška), je jejich vliv na výuku. Je jedno, jak dobře jsou didakticky zpracované, stejně zpětně omezují kurikulum a promlouvají do fungování základních škol,“ dodává Hřebecký.

„Říkala jsem si, že tomu tlaku nepodlehnu, ale všechny děti, které známe a na gympl se hlásily, na přípravné kurzy chodily. A vy si jako rodič pak musíte říct – a já to jako pro svoje dítě neudělám?“ vysvětluje Markéta, proč nakonec dceři doučování zařídila, i když s tím úplně vnitřně nesouhlasila. Za celý rok ji to vyšlo odhadem na desetitisíce korun.

„Pražské školy už jen díky doučování a nejrůznějším přijímačkám nanečisto mají hranici pro přijetí stanovenou výš. Nejde o to, že by mimopražské děti byly o tolik méně úspěšné, ale prostě se tak soustavně na přijímací zkoušky nechystají,“ uvažuje středočeský radní pro školství Milan Vácha (STAN).

Letos devátou třídu končil nejsilnější ročník za posledních 15 let, na zájmu o přípravu k přijímacím zkouškám se to ale například u společnosti Scio významněji neprojevilo.

„Ačkoliv letos k přijímačkám mířil extrémně silný ročník, tak nárůst zájmu o přípravu v čase kopíroval předchozí roky, tzn. do Vánoc přípravu řeší jen minimum zájemců, po Novém roce zájem rychle roste, ale velká část rodičů a dětí nechávala vše na poslední chvíli,“ popisuje mluvčí společnosti Scio Bohuslav Bohuněk.

Státní testy musí být do velké míry předvídatelné a srovnatelné. Odkazují se proto na specifikaci požadavků , která zase vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

„Lze se efektivně připravovat i na některé typy úloh. U posuzování informací z textu se dá naučit princip, jak postupovat, ale každá úloha je jiná. Lépe to jde u otázek na příbuznost slov, které Cermat zadává stále stejným způsobem,“ popisuje češtinář Jarmil Vepřek, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Běžící češtinář a žáky mimo jiné na přijímačky také připravuje.

„Chci se trochu zastat Cermatu a jednotné přijímací zkoušky. Test je didakticky silný a také předvídatelný,“ říká Michaela Kadlecová, zakladatelka projektu To dáš, ve kterém se žáci také chystají na přijímací zkoušky.

Předvídatelnost testů pak vede k tomu, že projekt To dáš byl letos například schopný mezi prvním a druhým termínem velmi přesně odhadnout několik typů úloh, které čekají žáky v další den. Všichni, kdo veřejně dostupný příspěvek na sociální síti viděli, se tak mohli alespoň psychicky připravit na to, co je čeká.