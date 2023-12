Kupka: Vyšehradský železniční most přemístíme

Stát ve spolupráci s hlavním městem najde místo, kam přemístí památkově chráněný železniční most vedoucí ze Smíchova na Výtoň. Oznámil to ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle srovnání, které si Ministerstvo dopravy nechalo udělat od agentury Jaspers, může nový most sloužit přibližně 100 let, zatímco rekonstrukce by životnost prodloužila jen o 30 let.