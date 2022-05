Kyberúřad varoval před chytrými elektroměry ze zemí mimo EU či NATO

„Žádné takové elektroměry v naší distribuční síti nemáme. Do budoucna to pro nás znamená prověřovat dodavatele prostřednictvím analýzy rizik,“ sdělil v reakci na vydané varování mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Naplnění hrozby, na kterou varování upozorňuje, by podle úřadu mohlo způsobit zásadní narušení spolehlivého provozu přenosové soustavy. To by podle NÚKIB vyvolalo dominový efekt, který by zasáhl veškerá odvětví lidské činnosti v Česku, a to i s možným přeshraničním dopadem.