Makrely a krówky. Komunisté bojují s drahotou nákupními zájezdy do Polska

Kdo by čekal, že se cestou bude zpívat Internacionála nebo budovatelské písně, byl by zklamán.

Z Poděbrad to máme do polského příhraničního městečka Kudowa Zdrój u Náchoda slabé dvě hodinky. Po vystoupení z autobusu oslovuji dvě seniorky. Vypadají ostříleně. Na rozdíl od některých, kteří přijeli jen s malým batůžkem nebo kabelkou, mají připravené velké pevné tašky.

Ve spleti uliček prohlížíme máslo, sýry, bonbony, koření, oříšky nebo různorodé ryby - nakládané i uzené. „Ryby tady mají výborný, ty si vždycky dovezeme,“ povídá mi Míla. „A tady to uzený, to jsem si posledně zakrojila!“ ukazuje Zdena na štangli uzeného boku vystavenou na pultě.

U stánků s makrelami se pozná, kdo jezdí pravidelně. Převážně senioři se u pultů zastavují s už připravenými plastovými dózami. Prodejkyně jim do nich makrely skládá. „Dobře se to v tom přepravuje, zvlášť když jedeme autobusem,“ libuje si žena čekající ve frontě.

Ženy kupují několik balíků tavených sýrů. Různé příchutě v balení po šesti. Zdena se dá do počítání: „Balení stojí 90 korun a je v tom šest sýrů, u nás jsou takové sýry po třiceti korunách, tudíž balení by bylo jednou tak drahé.“

Nákup jí na nějaký čas vydrží. A má radost, že ušetří. Je v důchodu a sama. Nemůže si proto vyskakovat. Pomáhají jí ale děti, které s ní v domě bydlí. Na to, že by se měly špatně, si Zdena ani Míla nestěžují. „Zdražuje se to všem. A my jsme ještě generace, kterou maminky naučily, jak vyjít a jak vše spotřebovat,“ vypravuje Míla.