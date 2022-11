Med opět podraží. Včelaři bojují s úhynem včel i rostoucími náklady

„Příští rok to bude s medem dost špatné – bude ho málo nebo bude opravdu drahý,“ odhaduje pro Seznam Zprávy předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová.

Jestli bude příští rok medu dostatek, závisí především na počasí. Jisté ale je, že jeho cena poroste – včelaři si připlatí nejen za energie, ale také za cukr, který používají k dokrmování včel.

Do ceny se promítne i snaha udržet chovy zdravé, protože poměrně teplý podzim napomohl šíření roztoče, který může být pro včelstva fatální.

Někteří včelaři hlásí úhyn většiny, nebo dokonce všech včelstev. Bude příští rok vůbec med?

Jsme teprve na začátku zimy. Bůhví, jaká bude situace po vyzimování. Úhynů bude zřejmě ještě víc, ale obecně nás jakožto včelaře čekají velké problémy. Cukr je o 100 procent dražší, kilo stojí zhruba 35 korun. Včelaři dostanou dotaci na podporu včelařství více jak o polovinu krácenou, náročný je i boj s těmi úhyny.

Takže očekávám, že jestli to nenapraví počasí a nebudou ideální včelařské podmínky, příští rok to bude s medem dost špatné – bude ho málo nebo bude opravdu drahý.

Dokážete nějak odhadnout, jak se to na ceně projeví?

Ne, ani si to netroufnu. Jaké bude počasí, neví opravdu nikdo. Med ale stoprocentně podraží. To, co vidíte všude kolem sebe, se týká i včelařů. Všechno zdražilo – energie, sklenice, obaly, víčka. Takže i med bude dražší.

Zmiňovala jste snížení dotací na včelstva. Jak velký problém to pro včelaře je?

Včelaře trápí, že jim ta krácená dotace nijak nepomůže. Normálně dostávali dotaci asi 150 korun na jedno včelstvo, dnes to bude třeba 50. Aby nakrmili včely na zimu, potřebují na jedno včelstvo zhruba 20 kilo cukru. To je dnes 700 korun. Skutečně nás čeká velmi špatný rok, co se týká ekonomiky.

Jaká byla letošní sezona?

Co se týče medu, letošek byl celkem příznivý, mírně nadprůměrný – podle našich statistik je výnos něco přes 7200 tun, což je o zhruba 2000 tun víc než loni a předloni. Trošku jsme si polepšili.

Čím jsou způsobené úhyny, které nyní včelaři hlásí?

Je to zřejmě varroáza. Tu způsobuje roztoč, který žije na včelách, množí se na plodu, hlavně na trubčím. Teď byl mírný podzim. Když není moc zima, roztoč se množí mnohem víc. Je to pro něj příznivé.

Jak se napadení projevuje?

Když se zeptám, jak úhyny probíhají, včelaři mi říkají, že přijdou k úlům a ty jsou prázdné. Zásoby tam zůstaly, ale včely ne. To je příznak varroázy – včely opustí úl a uhynou mimo něj.

Jde s tím vůbec něco dělat?

Léčit, léčit, léčit. Sledovat ty včely, monitorovat, dívat se do včel. Podle toho pak zasáhnout. Varroázu asi nevymýtíme, bude tady s námi stále. Ale musíme ji tlumit, aby včely přežily. Výběr léčiv máme docela velký.

Kolika včelařů se to týká?