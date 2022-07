Včelí farma v Račicích na Třebíčsku: Po vykácení lesů je med hlavně díky řepce

Cena za kilogram medu se teď podle včelaře pohybuje mezi 180 a 200 korunami i výš, pokud ho včelař nedělá pro rodinu a známé, ale na přivýdělek. Každý má svoje ceny. „Vždycky se říkalo - co je kilo másla, to je kilo medu,“ podotkl. Včelích farem s více než 150 včelstvy je podle jeho odhadu v Česku 200 až 250.

Profesionální včelí farma v Račicích funguje od roku 2000. Kamil Kurtin se už ale včelařením zabývá 34 let, zajímat ho to začalo ještě jako kluka. První včely dostal od svého strýce - včelaře. Další důležité zkušenosti získal, když v roce 1999 dostal možnost pracovat čtyři měsíce na velké včelí farmě u Bruntálu. „Tam jsem to poznal zase z jiné stránky, jak se to dělá profesionálně,“ řekl. Rodinná farma teď zaměstnává také jeho ženu a dceru.