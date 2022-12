Méně kroužků, zdražení obědů i změny ve výuce. To čeká děti v roce 2023

Co čeká rodiče a děti ve školách v nadcházejících 12 měsících? Seznam Zprávy přinášejí přehled nejvýznamnějších změn, které během roku 2023 nastanou. A také důležitých otázek, jejichž řešení ovlivní průběh maturit nebo cenu školních obědů.

Změna výuky na školách zdaleka není jen o budoucnosti druhého cizího jazyka. Průběh reformy, která nese trochu krkolomný název – Revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání -, by tak měl sledovat nejen každý rodič, ale i všichni, kterým záleží na budoucnosti Česka.

Ministerstvu jde celkově o to, aby na děti ve školách nečekalo tolik kritizovaného biflování faktických informací, ale aby pronikly do hloubky probíraných témat, uměly o nich přemýšlet, a také aby je výuka bavila. Vždyť v Evropě je jen pár zemí, kde děti chodí do školy méně rády než v Česku.