Miloš Zeman bude čelit návrhu na exekuci

Udělá to v případě, že se mu končící prezident do pondělního dne neomluví. Miloš Zeman se omluvit musí, protože Šarapatka uspěl u soudu se žalobou, kterou podal proti pomlouvačným výrokům.

Exekutor, který bude poté ustanoven rakovnickým soudem, by mohl Zemanovi udělovat pokuty až do výše 50 tisíc do doby, než by se omluvil. Je pravděpodobné, že rozhodne také o tom, že Miloš Zeman nebude - v případě, že bude exekuce zahájena - moci nakládat se svým majetkem.