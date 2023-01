Ministerstvo: Babiš mohl výzvou k sázení porušit zákon o regulaci reklamy

„Je nicméně otázkou, zda se nemohlo jednat o reklamu na hazardní hru v rozporu se zákonem o regulaci reklamy. Taková reklama by měla obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let a také zřetelné varování, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost,“ pokračoval.

Většina z nově registrovaných sázela podle něj na Babiše. „Byly to sumy od pěti set korun do vyšších desetitisíců,“ dodal pro CNN Prima News.

„Mobilizace voličů… Z hlediska počtu vsazení to fungovalo, občas někdo vsadil i částky v řádu desetitisíců. K výhře to nevedlo. Vedlo to ke zhoršení finanční situace některých lidí, kteří mu věří. Pro hlasy cokoliv. Pomáhal lidem, prý. Ale kterým? Co s tím uděláte Andreji Babiši?“ napsal v sobotu na twitteru. Vicepremiér Babiše vyzval, aby se za to lidem omluvil.