Minuta ticha, vlajky na půl žerdi a mše. Sobota je dnem státního smutku

Měl to být poklidný den, kdy už se většina lidí připravuje na Štědrý večer. Sobota, 23. prosince 2023, se ale do historie zapíše jako den státního smutku.

Na uctění památky obětí tragické střelby budou proto dnes státní vlajky na státních a veřejných budovách spuštěny na půl žerdi. Takto by kvůli pietě měly zůstat až do Štědrého dne. Premiér Petr Fiala také vyzval lidi, aby za zemřelé drželi minutu ticha. Zároveň se v pravé poledne rozezní zvony po celém Česku.

„Je to příležitost k zamyšlení, čím vlastně přispíváme do společnosti, jaké signály vysíláme, k čemu ve společnosti přispíváme. Za to má každý z nás odpovědnost,“ říká ke dni státního smutku Martin Cajthaml, vedoucí katedry filozofie a patrologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde přednáší filozofickou etiku.