Místo maršála Koněva skřet s tváří Putina. Novou sochu odhalili v Dejvicích

Na Prahu 6, na místo, kde stál kdysi Koněv, tak tam jsme dopoledne instalovali novou sochu. Je to skřet s tváří Putina, který zavírá kohout. Proč? Aby si všichni připomněli, že za energetickou krizi může on.

„Socha by měla vyslat signál do České republiky, že problém na Ukrajině stále trvá a je potřeba ho řešit. Druhý signál je pro Ukrajince, že jsme s nimi, a třetí by měl být do Ruska, že tak jak tady dříve stála socha maršála Koněva, který byl vnímán pozitivně, tak nyní svoji historii poplivali,“ uvedl dnes Dědek. Věří, že Putinova socha by se mohla vydražit za šestimístnou částku.