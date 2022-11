Naděje pro „polské šamany“. Pirát Michálek pro ně žádá u prezidenta milost

Olomoucký vrchní soud uložil manželům v polovině října osm let vězení za nelegální obchody s psychotropním nápojem podle starého receptu peruánských šamanů. Nápoj zvaný ayahuasca obsahuje v Česku zakázanou halucinogenní látku DMT.

Podobně jako řada odborníků i Michálek poukázal na nepřiměřenost trestu. „Považuji trest osmi let vězení za provozování této činnosti, kterou nikomu neublížili, za zcela nepřiměřený. V zemi, kde korupčníci odcházejí od soudu v lepším případě s pokutou a pachatelé znásilnění často vyváznou s podmínkou, je tato nespravedlnost do očí bijící,“ uvedl ve svém dopise prezidentovi.

Karolině Kordysové vrchní soud v listopadu trest zvýšil z původních 5,5 na 8 let. Jejímu manželovi Jaroslawovi naopak trest o půl roku snížil. Třetí obžalovaný, Petr Kanawka, odešel od soudu s podmínkou. Všechny tři pak soud vykázal z České republiky.

„Osobně to považuju za vyhazování lidských kapacit a zbytečné zatěžování policejního a trestního aparátu, věnovat se takovým tématům. Ayahuasca není látka, která by se zobrazovala v žádostech o léčbu. Její rizikovost je malá,“ řekl Seznam Zprávám ke kauze Vobořil. Poukázal také na to, že daleko závažnější činy jsou mnohdy trestány mnohem mírněji.