Náramky pro vězně budou z Polska. Stát podepsal smlouvu

Vybrat předchozího dodavatele technologie trvalo státu osm let. Podařilo se to za ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který zvolil formu soutěžního dialogu poté, co pět předchozích tendrů skončilo neúspěšně. Elektronické náramky firmy SuperCom hlídaly nejen domácí vězně, ale i některé obviněné, u kterých nahradily vazbu. Nosilo je 617 lidí, ročně tedy zhruba 206. Podle probační služby ale SuperCom neplnila řádně a včas své povinnosti, čímž ohrozila funkcionalitu náramků. Firma to odmítá.