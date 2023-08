Kapesné sto, vložky za 90. Věznice bojuje s nedostatkem hygienických potřeb

Od příštího roku se má sociální kapesné zvýšit na 150 korun. „Což je pořád málo, je to první zvýšení po 26 letech. A je nutné zmínit, že ceny se za ty roky zvýšily,“ zdůrazňuje Lenka Ouředníčková, která vězňům pomáhá s návratem do života.

„Chybějící kartáček na zuby zní banálně, ale právě ve věznicích se dostanete do situace, kdy fakt nemáte nic. Když jdete do výkonu a počítáte s tím, tak si kartáček asi vzít můžete, ale když vás seberou na ulici, tak tam nastávají situace, kdy je nemáte, a věznice bojuje s extrémním rozpočtem,“ upozorňuje, že během pobytu ve vazební věznici si ženy ani nemohou přivydělávat.

Za jedním takovým – e-shopem, kde si každý muže vybrat, co chce poslat – stojí Jan Dvořák. Během covidu měl za mřížemi kamaráda, který ho seznámil s tamními problémy. „Objednávek je třeba 100 měsíčně. Není to projekt, který by nás živil, je to spíš na pomoc lidem ve vězních a jejich rodinám a příbuzným venku,“ vysvětluje.