Po vězení si hned našla práci. Teď jí kvůli tomu hrozí návrat za mříže

„Už jsem si to v hlavě nastavila tak, že kdyžtak půjdu znovu sedět. Mám z toho hrozný stres,“ přiznává žena.

Jádrem problému přitom paradoxně je, že se mladé ženě daří. Dokázala si rychle najít stálé zaměstnání, ale naráží na další podmínku propuštění: do půl roku musí odsloužit necelých 300 hodin veřejně prospěšných prací. A pokud to nezvládne, tak jí hrozí, že se do vězení vrátí.