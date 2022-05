„Všichni to na mně vidí.“ Po sedmi měsících vězení na svobodě

Podle statistické ročenky za rok 2021 není více než 65 procent vězňů za mřížemi poprvé. U žen je šance na opětovné začlenění do společnosti trochu vyšší – statisticky se vrací do vězení zhruba 45 procent.

Jednou z nejpalčivějších prvních nástrah přitom se štěstím a pomocí prošla hned v úvodu. Z vězení měla kam jít – získala lůžko v azylovém domě. „Výhoda je, že Magdalena může spát na horní palandě. Kdyby měla pohybové omezení, bylo by to horší, hůře se takové spaní do začátku najde,“ vysvětlila Seznam Zprávám Jana Thálová, mentorka a vedoucí vězeňského týmu z organizace Mezinárodní vězeňské společenství, která mladou ženu po propuštění v Praze vítala a bude jí pomáhat s návratem do života.