Náramky proti komárům a klíšťatům naprosto selhaly, varuje ústav

Případů boreliózy, kterou přenášejí hlavně klíšťata, je letos nejvíce za poslední čtyři roky. Od ledna do května se nakazilo 567 lidí, takže se počty infekcí vracíme opět do doby před covidem. Jako ochranu část lidí používá i speciální náramky, které by podle výrobců měly ochránit před štípanci od komárů, ale právě i proti klíšťatům.