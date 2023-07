Kde bude vedro nejhorší? Satelitní snímky ukazují, kterým místům se vyhnout

Co se týče vysokých teplot ve městech, nezáleží ani tak na jejich velikosti, jako na charakteru zástavby. Ta menší mají výhodu, a to zejména díky více rozvolněné výstavbě.

„Bylo to vidět v západních Čechách, v oblasti Krušných hor, ty na tom byly dlouho špatně. A nebylo to jenom tím, že by tam byly vyšší teploty než na jižní Moravě, kde by to člověk očekával, ale nebyly tam srážky.“