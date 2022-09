Nejhorší sucho za 500 let se Česku vyhýbá. Je to anomálie, tvrdí expert

Hladiny řek nyní dosahují standardních hodnot pouze po vydatných srážkách. Poté se opět rychle vracejí k velmi nízkým průtokům. To podle Pechy souvisí s nedostatkem podzemní vody v hloubce několika metrů pod zemí. Normálně by odtud voda do řek a potoků pronikala, nyní se naopak do hloubky z toků vsakuje.