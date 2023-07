„Největší zbabělci jsme my.“ Romové demonstrovali před Úřadem vlády

Před Úřadem vlády se ve čtvrtek konala romská demonstrace. Na akci s názvem Demonstrace za mír a bezpečnost v ČR dorazily nízké desítky lidí.

Demonstranti vyzvali kabinet Petra Fialy, aby věnoval pozornost napětí mezi Romy a Ukrajinci. To od smrti romského mladíka v Brně v polovině června eskaluje na více místech v Česku.

Romové, které Seznam Zprávy na místě oslovili, mají pocit, že stát k oběma etnikům nepřistupuje stejně.

Jedním z nich je i Tibor Žida, který se představil jako dlouholetý hudebník a učitel na konzervatoři.

Foto: Albert Málek Tibor Žida.

„Já chápu situaci Ukrajinců, já s nimi soucítím. A vlastně si i myslím, že sociálně jsme na tom my Romové dobře. Jde mi ale o dvojí metr. Když se člověk dozví, že byl konflikt mezi Romy a Ukrajinci, nepojmenují je na přímo. Místo toho se jen řekne, že šlo o cizince z východu,“ přibližuje Žida.

Dodává, že příkladů dvojího metru vnímá více - zejména při shánění ubytování nebo při segregaci ve školství.

Dnes ale před Strakovu akademii dorazil také proto, aby podpořil umírněnější proud romských protestů. Ten radikálnější uspořádal demonstraci již včera a účastnili se jí jak Romové, tak postavy dezinformační scény či podporovatelé Jindřicha Rajchla.

„Dneska i chytrý člověk jde demonstrovat proti vládě s pitomcem. To není jenom u nás. To se děje na celém světě. Akorát v tomhle případě to bude vidět víc, protože na nás Romech je vidět všechno víc,“ shrnuje Žida.

Dezinformátoři

Někteří z účastníků středeční demonstrace se ale před Úřadem vlády objevili i dnes. Mezi nimi a organizátory, kteří se je snažili odehnat, brzo propukla hádka.

„Že se vůbec nestydí, tihleti křiváci,“ rozčiluje se jedna z pořadatelek Beata Krusic. Jedním dechem příchozím vyčítá, že vystupují na akcích s Tomášem Vandasem, předsedou DSSS. Jiní Romové je na místě označují jako ultranacionalisty.

„Nenechám se nazývat náckem, kdybych byl ultranacionalista, už bych byl trestně stíhán,“ říká v tričku nápisem Ami Go Home Pavel Matějka, který se pohybuje na české dezinformační scéně. „My chceme udělat dobrou věc, chceme spojení majority s minoritou,“ říká jeho vedle stojící podporovatelka. Na místo dorazil také Jakub Jašek, odsouzený dříve za nošení nášivky s logem Vagnerovy skupiny.

Foto: Albert Málek +2

Organizátor Bartoloměj Girga tvrdí, že se tato skupina přišla na dnešním protestu přiživit. „Stačí jim, že se někde ukáže jejich obličej nebo že budou chtít promluvit. Já se neztotožňuji s lidmi, kteří chtějí někoho moralizovat, a přitom sami jsou ti, kteří dělají v České republice největší bordel,“ říká Girga.

Dodává, že dnešní demonstrací by chtěl dát vládě najevo, že Romové mají vážné obavy o svou bezpečnost.

„Já jsem přijel z Teplic, v našem domě bydlí ukrajinští obyvatelé, kteří jsou naprosto v pohodě. Ale o kousek dál jsou další obce, kde už stížnosti jsou, kde je to napadání častější. Lidé se bojí,“ tvrdí Girga.

Jaká konkrétní řešení by ale měla vláda udělat, sdělit nechce.

„Od toho je vláda, aby nastavila pořádek a pravidla jedním metrem a aby to řešila včas. A když (ministři) uvidí, že my Romové se proti násilí opravdu bouříme, tak by jim mělo trošku cvaknout v hlavě a začít ty věci řešit,“ shrnuje svůj pohled Girga.

Foto: Albert Málek Bartoloměj Girga.

Hrstka demonstrantů

Ještě větší obavy z eskalace násilí má demonstrant Josef, který před Strakovu akademii dorazil ze Šluknova. Rád by proto viděl na dnešní demonstraci víc lidí než dnešní malou hrstku účastníků.

„Musím říct jednu věc - největší zbabělci jsme my Romáci. Nás by tady měly být tisíce a ne takováhle hrstka. My, romský národ, jsme největší zbabělci,“ hněvá se a ukazuje na nepočetný dav demonstrantů opodál.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Demonstrant Josef ze Šluknova (vpravo).

Nízkou účast si vysvětluje tím, že řada Romů nepamatuje situaci v devadesátých letech.

„Já jsem něco podobného jako dnes zažil po revoluci v devadesátém čtvrtém roce, když tady řádili skinové, Rusové a Ukrajinci. A tohle se vrací zpátky,“ říká Josef.

Napětí mezi Romy a Ukrajinci v posledních týdnech vystupňovalo hned několik incidentů. Tím prvním byla smrt třiadvacetiletého romského mladíka, který zemřel na následky pobodání sedmatřicetiletým mužem. Ten byl podle svědectví zřejmě ukrajinské národnosti.