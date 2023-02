Nejzákeřnější forma rakoviny na vzestupu. Pomoci má nový screening

Karcinom slinivky břišní patří podle dat mezi nejzákeřnější formy onkologického onemocnění. Dlouho probíhá prakticky bez příznaků a lékaři ho tak obvykle objeví až ve chvíli, kdy už je na úspěšnou léčbu pozdě. Až 95 procent pacientů umírá do pěti let od diagnózy.

O to více alarmující jsou údaje o výskytu tohoto nádoru – rok od roku v Česku nově diagnostikovaných pacientů přibývá.

Vzhledem k tragické prognóze s křivkou incidence téměř korelují i počty pacientů, kteří na nemoc každoročně umírají. Podle posledních dostupných dat z roku 2020 to bylo 2504 lidí.

Na veřejnosti však informace o nemoci obvykle rezonují jen ve chvíli, kdy jí podlehne některá ze známých osobností. V posledních letech to byl například zakladatel Applu Steve Jobs nebo herec Patrick Swayze, v Česku s agresivní chorobou bojovala například olympionička Věra Čáslavská nebo architekt Bořek Šípek.

Lékaři však upozorňují, že i v této oblasti onkologie je nyní prostor pro nadějnější vyhlídky, a to v případě celé řady pacientů.

Vyšetření endoskopickým ultrazvukem je schopné odhalit začínající nádory ještě dříve, než se začnou projevovat. Lékaři pak mají šanci rakovinu úplně vyléčit, nebo zajistit pacientovi mnoho let života.

„Jde o to zachytit pacienty, u kterých existuje riziko, ale zatím nemají žádné potíže. Nejúčinnějším vyšetřením je endosonografie, při které se zavede sonda s malým ultrazvukem do žaludku a přes jeho zadní stěnu se prozkoumá slinivka. Toto vyšetření je náročné na experty i vybavení, proto by se mělo provádět ve specializovaných centrech,“ uvedl už dříve Ondřej Urban.