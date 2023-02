„Nemám problémy a nikdo mě nezval.“ Češi zanedbávají klíčovou péči o zdraví

„Při včasném odhalení nemoci je statisticky významně větší šance na rychlejší, účinnější a často i jednodušší léčbu pacienta. Typicky se to týká například nádorových onemocnění, kterých se specializovaná preventivní vyšetření týkají nejčastěji, ale třeba i u odhalení vysokého tlaku, který může indikovat jiné obtíže,“ míní Ladislav Friedrich, prezident svazu.

Data jsou alarmující například v oblasti boje proti rakovině tlustého střeva a konečníku. Podle Masarykova onkologického ústavu bylo Česko do roku 2015 dokonce první na světě v počtu výskytů těchto zhoubných nádorů. V současné době má sice výskyt kolorektálního karcinomu lehce klesající tendenci, stále je ale diagnostikováno asi čtyři a půl tisíce nových případů ročně.

Na preventivní vyšetření tohoto onemocnění by měli pravidelně chodit lidé nad 50 let. V posledních dvou letech tak ale učinilo pouze 46 % z nich. Dalších 20 procent dotazovaných potom na vyšetření nikdy nebylo.

Kombinací screeningů a očkování proti lidským papilomavirům (o které však v Česku také klesá zájem ) by přitom tato nemoc mohla být prakticky vymýcena.

Velmi často ale lidé uváděli i to, že na prevenci nedostali pozvánku či doporučení. Během pandemie měla část veřejnosti také obavy z nákazy covidem-19 v ordinacích. Pomineme-li ale toto přechodné odůvodnění, vynechávají lidé prevence zejména ze strachu z průběhu vyšetření. Roli často hraje také nevědomost – uvádějí například, že netušili, že ve svém věku musí na danou kontrolu chodit.

Zanedbávání preventivních prohlídek a s ním spojený nedostatečný záchyt potíží v časných stádiích mají jasný dopad – vedou ke zbytečným úmrtím. Podle odborníků to ale dopadá i na zdravotní systém a společnost jako celek.

„České zdravotnictví je nadstandardně zatíženo chronickými a preventabilními nemocemi, které tvoří okolo tří čtvrtin jeho nákladů. Může za to nezdravý životní styl i nedostatečná prevence. Studie přitom ukazují, že většiny úspor ve zdravotnictví můžeme dosáhnout právě skrze prevenci,“ míní spoluautorka analýzy Eliška Dvořáková.

Ztracené roky života v důsledku špatného životního stylu a omezené prevence vedou podle výzkumu kumulativně ke ztrátě hospodářského výkonu až ve výši 700 miliard korun do roku 2040. Tak to alespoň odhadla studie McKinsey Global Institute v Česku.

Vláda si právě podporu prevence vetkla do svého programového prohlášení už na začátku loňského roku.

Napravit neveselé statistiky ale nebude snadné a přetavit sliby v realitu se zatím nepodařilo. Podle Ministerstva zdravotnictví se na plánech stále pracuje. Šéf rezortu Vlastimil Válek z TOP 09 už v minulých měsících nastínil například systém bonusů, které by získali ti, kdo na prevenci pravidelně docházejí.

„Řeknu příklad: Když chce starší člověk od určitého věku řidičský průkaz, musí si zaplatit speciální vyšetření u lékaře. Nově by jej mohl mít zdarma, pokud bude chodit na pravidelné preventivní prohlídky. Stejně by to fungovalo s dalšími speciálními potvrzeními, za která se dnes musí platit. Buď je zrušíme úplně, nebo budou zdarma pro ty, kteří chodí na pravidelné prohlídky,“ řekl pro Lidové noviny.