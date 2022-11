Válek: Připojištění by mohlo do zdravotnictví přinést až 5 procent navíc

Šlo by tak o další zdroj financování veřejného zdravotního pojištění, který by přinesl podle Válka víc peněz na lepší péči pro všechny.

Do veřejného zdravotního pojištění přicházejí peníze vybrané od zaměstnavatelů a zaměstnanců na pojistném odvodu ze mzdy, platby osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a platby státu za takzvané státní pojištěnce. Těch je zhruba 5,9 milionu, jsou to děti, senioři, nezaměstnaní nebo vězni. Letos za ně odvádí stát 1878 korun měsíčně, příští rok to bude o 111 korun víc. Podle Válka to přinese asi o 20 až 30 miliard korun víc.