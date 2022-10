Boj proti rakovině děložního hrdla selhává, nejen kvůli vynechané prevenci

Cestou je už řadu let využívání citlivějšího nástroje – HPV DNA testu, který dokáže v těle vysoce detekovat přítomnost lidských papilomavirů. Kromě toho v případě, že vyjde negativně, jde o spolehlivý indikátor nízkého rizika rozvoje rakoviny na několik let dopředu.

Zavedení HPV DNA testování v rámci celonárodního Programu pro screening karcinomu děložního hrdla při preventivní gynekologické prohlídce se stalo dalším z pilířů, které mají podle Světové zdravotnické organizace WHO vést k eliminaci závažných následků této nemoci a do budoucna i k její eradikaci.

Přínos doplnění klasické cytologie o HPV DNA test podpořily kromě zahraničních studií i výsledky české studie LIBUŠE, která probíhala od roku 2018 do loňska a které se účastnilo více než 2 400 žen ve věku od 30 do 60 let.

HPV DNA test však mají v Česku od roku 2021 hrazeny jen ženy ve věku 35 a 45 let, ostatní za něj zaplatí přibližně přes tisíc korun. Právě tyto dvě věkové skupiny jsou určitým kompromisem, který má maximu populace nabídnout co největší benefit a určily se na základě dat o tom, kdy se nemoc nejčastěji objevuje.

Nejlépe by ho ale jednou za tři až pět let měly absolvovat všechny ženy nad 30 let jako samostatně hrazenou službu, která by doplnila standardní vyšetření. Odborníci proto nyní volají po rozšíření úhrady i na další věkové kategorie.