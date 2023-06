Některým žákům musí být 18, aby se mohli učit. Změnit to mají dvě věty

Praxe ve firmách je zásadní součástí středoškolské výuky v praktických oborech. Jenže nová legislativa zamotala hlavu jak školám, tak firmám. S elektrotechnickými zařízeními by podle ní měli pracovat jen lidé starší 18 let.

„V bližších podmínkách nařízení vlády je to tak nešťastně naformulováno, že se sice mohou žáci na vyhrazených technických zařízeních učit, ale stále zůstává platná podmínka 18 let,“ vysvětluje Seznam Zprávám ředitel ostravské Střední školy elektrotechnické Tomáš Führer.

„Řešíme to tak, že se žáci učí na vyhrazených technických zařízeních, která jsou odpojená. V okamžiku, kdy se to jde zkoušet, je tam učitel odborného výcviku a žáci ustoupí. Samozřejmě by pro nás bylo lepší, kdyby žáci mohli pracovat na nízkém napětí,“ popisuje ředitel Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou Pavel Zasadil, který je také předsedou Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání.