Porazili spádové turisty. Chystá se ale změna zákona

Zápisy do základních škol se v Praze 6 opakovat nebudou. Tato výhružka visela nad rozhodnutím městské části, která se tento rok pustila do řešení spádového turismu.

Speciálně v Praze, ale i v dalších městech Česka, přehlašuje část rodičů fiktivně trvalý pobyt svých dětí, aby se dostaly na vybranou školu. Veřejné základní školy totiž zapisují do první třídy žáky podle místa bydliště. Pokud je žák v ulici náležející k vybrané škole trvale hlášený, má právo do ní docházet.

„Jestli to takhle bude fungovat, tak jen dobře, že se tím potlačí zápisová turistika. Záleží, jestli si další městské části troufnou do toho jít taky,“ zamýšlí se pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN). Podle něj je ale také potřeba proti účelovému přehlašování dětí zakročit systémově.

Dalo by se tak předcházet účelovému přehlašování dětí na jinou adresu, než mají ve všech svých dokladech uvedenou rodiče. Už jen taková změna, která by zákonné zástupce nutila do celé řady administrativních kroků spojených nejen s výměnou dokladů, by mohla zákonné zástupce od spádového turismu odradit. Praha 6 toto opatření zavedla už letos a osvědčilo se.