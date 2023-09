Nemají děti, příroda si brání genofond. Lékař z SPD uráží politiky na nástěnce

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Čekárna praktického lékaře Ilji Baudyše na předměstí Litoměřic. Pacienti posedávají podél stěn a mezitím si po očku prohlížejí nástěnku. Na papírech A4 jsou tučně a velkými písmeny vytištěny slogany s tvrdou kritikou vlády, dehonestací vládních politiků a političek a odporu proti válce a Ukrajincům.

„Toto nám vládne: lůza, feťáci, hysterici, bankrotáři,“ stojí na jednom z papírů a v pozadí je fotografie premiéra Petra Fialy a primátorky Brna Markéty Vaňkové. „Nejsme ve válce, jsme okrádáni, aby bylo na válku, munici, na ekonomické migranty,“ píše se na dalším.

Vedle visí výzva k podpisu petice za svěšení ukrajinské vlajky z radnice Litoměřic. „Toto (vlajka) je nehoráznost, propagace nacismu,“ píše se v textu. „Petici můžete podepsat u mne v ordinaci,“ lze se dočíst níže.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Žádné rady pro pacienty nebo výzvy k preventivním prohlídkám. Dehonestace a tvrdá kritika vlády.

V pořadači na stěně je k mání doktorův seznam necenzurovaných médií, za něž považuje například: Pravý prostor, Protiproud, Parlamentní listy, Svobodný vysílač, TV Bobošíková, TV Holec nebo Svědomí národa a doporučení na facebookové stránky SPD, konkrétně zastupitele města a praktického lékaře Ilji Baudyše.

Pacienti si mohou prolistovat rok starý program SPD do komunálních voleb, v němž si autoři kladou otázky: Zasíláním zbraní nacistickému režimu na Ukrajině posilujeme mír? Kdo celá léta dodával levný plyn, levnou ropu je nyní náš nepřítel? Víte, že OSN doporučilo dekriminalizovat sexuální úchylky třeba pedofilii?

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Mezi reklamami na léky a zdravotní materiál nevybíravá politická agitace.

„Hlody proti Ukrajině“

„Pan doktor má dost silné názory. Já je rozhodně nesdílím. Podle mě to do ordinace nepatří,“ říká Pavel, který doprovází k lékaři svého třiadevadesátiletého dědu Antonína. „Má hodně starých pacientů a ti se nechají ovlivnit,“ domnívá se. Jeho děda se svěřuje, že praktický lékař Ilja Baudyš párkrát svedl debatu na válku na Ukrajině.

V čekárně sedí sedmatřicetiletý skladník Ladislav Kučera. Přišel na kontrolu a pro ukončení neschopenky. „Kdyby tam měl nějaký věcný připomínky vůči vládě, tak budiž, ale ty protiukrajinský hlody nebo jak píše, že politici jsou feťáci a lůza, to se sem fakt nehodí,“ sděluje svůj názor. S lékařem prý měl pár názorových sporů, ale odejít od něj nehodlá. „Říkal mi, ať si najdu jiného doktora, když s ním nesouhlasím, jenže proč bych to dělal. On má problém, ne já,“ vysvětluje Ladislav Kučera.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Ilja Baudyš si nástěnku včetně kreseb a popisků vyrábí sám.

Ani dvaašedesátileté důchodkyni Ivě nepřipadá dehonestující obsah nástěnky normální. „Je to abnormální, tady se to o něm ví, ale já mu to jako pacientka říkat nemůžu, mohla bych z toho sama mít problémy,“ říká Iva, která k Iljovi Baudyšovi chodí už léta.

Jedenašedesátiletý topič Petr, který přichází do čekárny se svou ženou, ale s obsahem nástěnky a názory na ní souzní „To je v pořádku. Vždyť je to vláda podvodníků, vždyť se tam píše pravda,“ kýve Petr souhlasně hlavou. K praktickému lékaři chodí osm let. O politice se však s lékařem v ordinaci nebaví.

Ilja Baudyš sdílí společnou čekárnu s dalším praktickým lékařem Petrem Boháčem. „Vím, co tam přibližně má, já to nečtu, nesouhlasím s tím a nestarám se o to,“ míní jeho kolega. Jinak je prý Baudyš hodný člověk. Na otázku, jestli patří politika do čekáren a ordinací, odpovídá jednoznačně, že určitě ne. „To je jasný. To vám řekne každý. Není to vhodné, ale já mu nic říkat nebudu,“ krčí rameny Boháč.

„My žijeme v totalitě“

Sedmdesátiletý Ilja Baudyš je krom praktického lékaře nově i politikem. V komunálních volbách na podzim minulého roku byl zvolen do zastupitelstva města Litoměřice za SPD a působí ve třech komisích: zdravotní a sociální, kultury a výchovy a vzdělávání. Své politické názory a postoje sděluje a bude i nadále prezentovat i v lékařském zařízení.

„V normální demokracii politika do lékařství nepatří, ale my nejsme v normální demokracii. My žijeme v totalitě, podle mého názoru fašizující totalitě, je tu cenzura, je tu bubnování do války a proti tomu se musí bojovat,“ obhajuje, proč má v čekárně nástěnku plnou tvrdé politické kritiky, dezinformací a velmi urážlivého obsahu.

Ještě před pár dny na ní visel i papír s fotografiemi předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a senátorky Miroslavy Němcové s velkým popiskem: „Všimněte si, Pekarová, Černochová, Lipavský, Vondra – nemají děti (příroda si brání genofond).“

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Prý vtipný obrázek z mediálního prostoru. Lékař Baudyš nevybíravě útočí na ženy.

„Je to takový docela vtipný, veselý obrázek, který jsem stáhl z mediálního prostoru,“ odpovídá Ilja Baudyš na otázku, jestli mu tak urážlivé a nevkusné věci přijdou v pořádku. Navíc vystavené v čekárně praktického lékaře, kde lidé politiku neočekávají.

„Jsou to mé názory a já si za nimi stojím,“ obhajuje se. „Jsem ‚starej pes‘, můj táta byl vězněný v Terezíně. Vyprávěl mi, co tam dělali ukrajinští dozorci, dneska tam vlaje ukrajinská vlajka, je to normální? Připadá vám normální, že budeme válčit s Ruskem, s jadernou mocností?“ odpovídá na otázku otázkami.

Zajímá mě věta z jeho programu, v níž tvrdí, že budeme muset jíst cvrčky, umělé maso a mouchy. „Ano, nutí nám to. Jsou v potravinách. Maskují to tak, že se dávají do všech potravin. Teď jsem byl nakupovat a každá zmrzlina je označená, že tam jsou přídavky z cvrčků. Opravdu,“ tvrdí třeba.

Další ohrožení vidí ve Světové zdravotní organizaci (WHO), což je agentura OSN, sídlí v Ženevě ve Švýcarsku a působí jako koordinační autorita v mezinárodním veřejném zdraví.

„Víte, že WHO plánuje příští rok zavést totalitu všech členů, kteří jsou ve WHO? Povinně se budete chodit očkovat látkou, kterou ti šílenci vymyslí, budou povinné lockdowny. Od příštího roku to bude platit,“ upozorňuje lékař ve své ordinaci a mezitím vypisuje zahájení nebo ukončení nemocenských svých pacientů.

A kde se taková tvrzení člověk dozví? Lékař vychází z médií, která on sám považuje za necenzurovaná. Některá z nich už ale dříve Ministerstvo vnitra označilo za dezinformační.

„Těch materiálů je šílené množství, že to nestíhám sbírat,“ říká lékař a ze šuplíku vytahuje šanon plný vytištěných článků. „Kdybyste četl ty weby, co já čtu, tak tam se to všechno dozvíte,“ hovoří o zdrojích svých informací. Články nebo titulky pak dává na nástěnku.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Vstup do ordinace praktického lékaře Ilji Baudyše.

Stížnost na lékaře neuspěla

V neděli se obrátil jeden z pacientů na Českou lékařskou komoru (ČLK), aby prověřila chování Ilji Baudyše. „Tento lékař má ve své čekárně a na dveřích do ordinace vylepené vyloženě protiukrajinské materiály, ale také neskutečně vulgární plakáty urážející demokraticky zvolené politiky,“ píše v e-mailu adresovaném ČLK muž, který si nepřál být jmenován, ale jeho identitu Seznam Zprávy znají. V příloze poslal fotografie nástěnky z ordinace, ale také výstupy praktického lékaře na internetu, kde hovoří o cenzuře lékařů, zpochybňuje zdravotnictví jako takové a prezentuje své vyloženě proruské postoje.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka to ale není pro stavovskou organizaci téma.