Nemocnice jsou v úzkých: Jak ušetřit, aby to na pacienty nemělo vliv

Nemocnice po celém Česku mají za sebou perné dva roky s covidem. Výzvy spojené s energetickou krizí však příliš oddechu nedovolují. V mnoha ohledech mohou znamenat daleko větší zásah do hospodaření než nedávný útlum části výkonů kvůli pandemii.

„Jedná se o 45% nárůst za kvartál, v penězích to je 12 milionů korun. Kromě toho ale zdražují i jiné vstupy, například služby, potraviny, stavební práce, vlastně všechno. Problém to může způsobit logicky ten, že se naše hospodaření propadne do ztráty,“ popsal David Feltl pro Seznam Zprávy.