Nemocnice přestává operovat a omezuje provoz. Chybí lékaři i sestry

„ORL nás teď trápí nejvíce, to řešíme prioritně. Lidem na Znojemsku najednou nejsme schopni poskytnout péči, na kterou byli z minulosti zvyklí,“ řekl ředitel nemocnice Martin Pavlík. Pacienti proto se svými problémy mnohdy musejí dojíždět do 80 kilometrů vzdáleného Brna.

Důvodů pro nedostatek personálu je hned několik. Lékaři stárnou a odcházejí do důchodu, případně do něj v řádu let směřují. Najít jejich nástupce však není jednoduché. Mladí atestovaní doktoři často volí nemocnice ve větších městech, kde studovali, případně si otevírají soukromé praxe.

Problém je to ale komplexnější. „Do Znojma přicházejí jen když tady mají nějakou vazbu, koupili si tady dům nebo se třeba přiženili. Ale že by někdo dojížděl z Brna… takových moc není a my je nemáme čím přesvědčit. Možná by je přesvědčil trojnásobek platu oproti jiným nemocnicím, ale to zase bohužel nepřipadá do úvahy ekonomicky,“ popsal ředitel Pavlík.