„Nesleduj Feriho, pomůžeš obětem,“ nabádá výzva na sítích

Přibližně desetiminutové záznamy své obhajoby začal Feri zveřejňovat brzy poté, co soud minulý týden začal. Možnost přidávat komentáře však omezil.

„Je potřeba si uvědomit, že to je bývalý nejpopulárnější politik, jeho účet na sociálních sítích byl ve své době nejpopulárnější účet v Česku. Tady to akorát značí absenci sebereflexe vlastního mocenského postoje,“ sdělila Seznam Zprávám Koldová.

„U každého případu znásilnění je vždy mocenská disproporce mezi násilníkem a jeho oběťmi, ale tady je prostě mnohem větší, protože on je celebrita,“ doplnila.

Kritika se na Dominika Feriho snesla už minulý týden, kdy během soudního líčení vyzradil jméno jedné z poškozených. Její advokátka to později označila za zastrašování.

„Pokud nezveřejňuje konkrétní jména, tak si nemyslím, že je v tom a priori něco protiprávního. Zdali je to pravdivé nebo jestli je to etické, to je otázka úplně jiná,“ řekl právník Martin Richter. Dodal, že někteří obvinění si za podobnými účely zřizují třeba webové stránky.