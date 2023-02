Feri zveřejnil jméno jedné oběti. Je to zastrašování, říká její právnička

Bývalý poslanec TOP 09 je obžalovaný ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. A v krajním případě může jít až na deset let do vězení.

„Spatřujeme tam obrovské rozpory jak s tím, co je založeno do spisu, tak s tím, co máme k dispozici,“ prohlásil Feri před vstupem do soudní síně.